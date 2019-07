Keukenteam Ter Leenen levert goed werk: opnieuw ‘smiley’ van FAVV Anthony Statius

10u42 3 Deinze Het keukenteam van woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele heeft opnieuw een ‘smiley’ beet. Deze erkenning van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) bewijst dat een bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast en is geldig voor drie jaar.

“Een smiley van het FAVV wordt toegekend na een onafhankelijke en externe audit”, klinkt het bij Ter Leenen. “Het is een teken van vertrouwen en garandeert aan de bewoners van WZC Ter Leenen en aan de klanten van de dienst maaltijden aan huis, dat de voedselveiligheid in het woonzorgcentrum optimaal is. Het keukenteam is bijzonder trots op het behalen van de smiley en zal de smiley-zelfklever, die het attest met zich meebrengt, alvast op een goed zichtbare plaats ophangen. Dat zal dan moeten gebeuren in de nieuwe keuken van het woonzorgcentrum, want de volledige keuken wordt normaal gezien in de loop van de maand november vernieuwd en gerenoveerd. Deze renovatie wordt gebudgetteerd op 350.000 euro.”