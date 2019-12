Kerstkindje Cen ziet levenslicht in ziekenhuis waar mama werkt Anthony Statius

25 december 2019

18u01 5 Deinze Cen Demeyer is het eerste kerstkindje van Deinze en omstreken. Om 14.41 uur werd de zoon van Cuno (42) en Delphine V an halst (30) geboren in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. Leuk detail: mama Delphine werkt als verpleegster op de spoeddienst in hetzelfde ziekenhuis.

Begin deze maand stond een hoogzwangere Delphine Vanhalst uit Astene nog in deze krant toen ze een bezoekje bracht aan de eerste babybeurs in het Sint-Vincentiusziekenhuis. Een kleine maand later treffen we de kersverse mama op de materniteit van datzelfde ziekenhuis, waar ze net bevallen is van haar zoontje Cen. Delphine kent het ziekenhuis overigens zeer goed, want ze werkt er als verpleegster op de spoeddienst.

Papa Cuno en grote broer Xander (11) mochten de kleine Cen woensdagmiddag in hun armen sluiten. “De bevalling is zeer vlot verlopen", zegt Delphine. “Kerstavond hebben we nog zonder problemen kunnen vieren met familie bij ons thuis. ‘s Nachts begon ik wat pijn te krijgen en woensdagochtend rond 7.30 uur zijn we in het ziekenhuis gearriveerd. Alleen maar lof voor de goede zorgen in het ziekenhuis en dat zeg ik niet omdat ik er zelf werk. Vroedvrouw Sanne is tot na haar shift gebleven om alles in orde te brengen, ook al moest ze naar een familiefeest. We zijn zeer tevreden met ons kerstkindje. Cen was uitgerekend voor vrijdag, maar dat hij op Kerstmis geboren is, maakt dit moment voor ons extra speciaal.”