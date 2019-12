Kerstavond voor alleenstaanden verhuist naar VTI: “Ook Nevelaars zijn welkom” Anthony Statius

03 december 2019

15u29 0 Deinze Kerstavond voor alleenstaanden verhuist dit jaar opnieuw van locatie. Vorig jaar namen Johan Van Wassenhove en de Deinse Weldoeners dit initiatief over van oprichter Ivan Vandenbrande en toen mochten zij 120 gasten ontvangen in LDC De Bosrank. Voor de tweede editie verhuist men naar VTI Deinze. “We verwelkomen ook Nevelaars en hiervoor is een grotere zaal nodig”, zegt Johan Van Wassenhove.

Kerstavond voor alleenstaanden vond vorig jaar voor de eerste keer plaats in de nieuwe zaal van LDC De Bosrank in het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius. Oprichter Yvan Vandenbrande organiseerde de allereerste editie in het Brielpaviljoen en daarna 24 jaar lang in zaal Ter Wilgen in Petegem, maar zijn opvolger, diaken en leerkracht aan het VTI Johan Van Wassenhove, stak het traditionele feest in 2018 in een nieuw kleedje. Dit jaar verhuizen Johan en de Deinse Weldoeners met het evenement naar de school VTI Deinze.

“We mochten vorig jaar 120 gasten ontvangen en de zaal van LDC De Bosrank was net groot genoeg”, zegt Johan. “Maar dat was nog voor de fusie tussen Deinze en Nevele. Dit jaar zijn ook Nevelaars welkom en we verwachten nog heel wat extra gasten. Daarom hebben we een alternatieve locatie gezocht en de eetzaal van VTI Deinze is hiervoor de perfecte oplossing. Ons doelpubliek blijft hetzelfde. Iedereen die kerstavond helemaal alleen zou doorbrengen, is welkom op ons kerstdiner. Ook dit jaar staat een groep vrijwilligers paraat om hierbij een handje toe te steken. Het eten wordt klaargemaakt door de leerlingen en leerkrachten van Leiepoort campus Sint-Theresia.”

Kerstavond voor alleenstaanden vindt plaats op dinsdag 24 december van 18 tot 23.45 uur. De prijs bedraagt 10 euro en met vervoer inbegrepen betaal je 12 euro. Inschrijven is noodzakelijk en dit kan tot maandag 9 december bij Willy De Vreese via 09/386.62.94 of 0476/78.98.79. Voor meer info kan je terecht bij Johan Van Wassenhove via 0473/80.20.68.