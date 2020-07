Kermisattracties staan twee dagen langer aan Brielpoort Anthony Statius

30 juli 2020

16u53 0 Deinze De zomerfoor in Deinze wordt met twee dagen verlengd. De kermisattracties zullen tot en met dinsdag 4 augustus op de Brielpoortparking staan.

Door het coronavirus wordt de zomerfoor in Deinze dit jaar uitzonderlijk georganiseerd op de parking van de Brielpoort. Oorspronkelijk zouden de kermisattracties er staan tot zondag 2 augustus.

“We hebben beslist om twee extra kermisdagen te voorzien, waardoor de attracties er tot en met dinsdag 4 augustus te bezoeken zijn”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze). “We willen de foorkramers belonen voor de goede organisatie en de thuisblijvers langer de mogelijkheid bieden om een leuke, veilige uitstap te maken. Het dragen van een mondmasker is verplicht en er worden slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd per attractie toegelaten. In totaal mogen er maximum 200 bezoekers tegelijkertijd op de kermis zijn. Aan ieder kraam wordt er ontsmettende alcoholgel aangeboden.”