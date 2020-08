Kerkstraat deels afgesloten door werken Anthony Statius

24 augustus 2020

14u52 0 Deinze De Kerkstraat in Landegem (Deinze) is nog tot maandag 31 augustus deels afgesloten voor het herstel van twee verzakkingen van betonnen riooldeksels.

Tijdens de werken wordt geen gemotoriseerd doorgaand verkeer toegelaten. Fietsers en bromfietsen klasse A mogen wel langs de werkzone rijden. Er zijn omleidingen voor het verkeer komende vanuit de Renaat de Rudderstraat via Poeldendries - Stationsstraat. Voor het verkeer komende van enerzijds de Veldbloemlaan/ Bovenstraat en anderzijds van de Moorstraat is er een wegomleiding in de beide richtingen via de Prosper Cocquytstraat.