Kerkklokken spelen You’ll never walk alone voor zorgverleners Anthony Statius

06 april 2020

20u38 7

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Deinze Een bevreemdende scène in Deinze-centrum maandagavond. Iets na 20 uur weerklonk You’ll never walk alone op de beiaard van de Onze-Lieve-Vrouw-kerk. De klokken zullen het iedere avond over Deinze luiden als steun aan de zorgverleners.

Iedere avond om 20 uur wordt geapplaudisseerd voor alle zorgverleners die zich inzetten tijdens de coronacrisis. Sinds maandag (6 april) speelt de beiaard van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Deinze ook “You’ll never walk alone” om de actie kracht bij te zetten.

“Stadsbeiaardier Charles Dairay is in het dagelijkse leven voltijds verpleger en is nu volop aan de slag om de nodige zorg te verstrekken”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V). “Daarom hebben we ervoor gekozen om het nummer door Harry Blommaert, leraar van KADE Podiumkunsten en dirigent van AcOrDe, te laten omzetten naar een beiaardpartituur. De partituur werd vervolgens ingeladen door Clock-o-matic, de leverancier van de beiaard, om telkens om 20 uur te weerklinken in Deinze. Iedereen in de buurt zal veilig, vanuit zijn huis kunnen meegenieten hiervan. De beiaard blijft het lied spelen tot het einde van de coronacrisis. Een positieve noot in een toch wel moeilijke periode,” besluit schepen Trees Van Hove.