Kerk van Bachte staat tot eind 2020 in de steigers Anthony Statius

17 november 2019

09u08 0 Deinze De Sint-Petrus en Pauluskerk van Bachte wordt grondig gerenoveerd. Het gebouw, dat dateert uit de 12de eeuw, staat sinds midden oktober in de steigers en zal tot eind 2020 buiten gebruik zijn.

De Sint-Petrus en Pauluskerk van Bachte is een romaans bouwwerk met een gotisch koor daarom wordt het sinds 1974 beschouwd als een beschermd monument. Het kerkje wordt door zijn idyllische ligging veelvuldig gebruikt voor huwelijken, doopsels, intieme begrafenissen en concerten. De laatste renovatie dateert van 1975 en na een grondig inspectierapport van Monumentenwacht Oost -Vlaanderen werd aan de kerkraad het advies gegeven om een renovatiedossier op te starten. In februari 2019 werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed uiteindelijk de definitieve premie van het Vlaams Gewest goedgekeurd. Het aandeel van de kerkfabriek wordt gefinancierd door een investeringstoelage van het stadsbestuur.

“Het kerkje is dringend aan renovatie toe”, zegt Frans Neirinck. “Alle houten bekleding van het torentje is rot en de schaliën van het dak moeten vervangen te worden. De buitengevel wordt, waar nodig, uitgeslepen en opnieuw gevoegd, alle elektrische leidingen worden vernieuwd, wat ook het geval is voor de bliksemafleiding. Bovendien worden de nodige beveiligingswerken uitgevoerd. Binnenin is er een asbestplint die verwijderd wordt en de kerk wordt opnieuw geschilderd. Het houten hoofdaltaar en de zijaltaren worden behandeld tegen wormaantasting. De werken zijn ondertussen gestart en de kerk zal tot eind 2020 buiten gebruik zijn.”