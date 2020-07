Kelly (40) verliest trouwring in zee, maar de volgende dag heeft ze hem al terug: “Ik dacht dat ik hem voorgoed kwijt was” Anthony Statius

16 juli 2020

10u19 0 Deinze Kelly Cattoor (40) uit Landegem, bij Deinze, dacht dat ze haar trouwring voorgoed kwijt was, nadat ze hem verloren was in zee. Maar met hulp van enkele strandjutters vonden haar neef Riccardo en twee vrienden de ring een dag later terug op het strand van Blankenberge. “Wat is de kans dat je zoiets kleins terugvindt?”, zegt Kelly.

Zoeken naar een speld in een hooiberg of zoeken naar een trouwring in de zee, het lijkt allebei even hopeloos. Toch vond Kelly Cattoor haar sieraad - een witgouden ring met steentjes - terug, amper een dag nadat ze die was verloren in de zee in Blankenberge.

“Maandag trok ik met het mooie weer een dagje naar familie, die een cabine heeft op het strand van Blankenberge”, vertelt Kelly. “Samen met mijn schoonbroer en mijn zoon was ik met een balletje aan het gooien in het water. De bal botste redelijk hard tegen mijn vinger en ik schudde even met mijn hand om te pijn te verzachten. Toen moet het gebeurd zijn. Ik heb pas gemerkt dat ik mijn trouwring niet meer aanhad toen ik terug aan de cabine zat. Ik doe normaal gezien mijn ring enkel uit om te slapen. Ik heb even mijn oudste dochter, die thuisgebleven was, gebeld om te kijken of de ring op mijn nachtkastje lag, maar eigenlijk wist ik wel beter. Ik was mijn ring kwijt en ik durfde zelfs niet te hopen dat ik hem ooit zou terugvinden.”

Kelly contacteerde haar neef Riccardo, die een metaaldetector heeft, en haar zus postte maandag een oproep op sociale media. “De respons was enorm en heel wat mensen engageerden zich om te zoeken”, zegt Kelly. “Dinsdag zijn strandjutters met hun apparatuur het strand beginnen uitkammen. Ook mijn neef Riccardo en zijn twee vrienden Maarten en Thomas zijn rond 16 uur beginnen zoeken met hun metaaldetector. Ik was toen thuis in Landegem en amper zes minuten nadat ze waren beginnen zoeken, kreeg ik een filmpje doorgestuurd. Ze hadden hem gevonden! Ik kon het eerst niet geloven en toen het tot mij doordrong dat ik hem terug had, werd ik overmand door emotie. Wat is de kans dat je zoiets kleins terugvindt in de zee? Woensdag ben ik de ring gaan ophalen en ik heb mijn redders in nood getrakteerd. Ik wil ook iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de ring te zoeken.”

“Of ik nu nog mijn ring zal aanhouden tijdens het zwemmen? Op 1 augustus ben ik twaalf jaar getrouwd met mijn man Olivier en ik houd de ring nog steeds aan bij het zwemmen, maar ik ga nu toch wat voorzichtiger zijn”, lacht Kelly.