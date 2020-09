Keepertrainer Stefaan Vergote voltijds aan de slag bij SK Deinze: “Er raast een TGV door de club” Hans Fruyt

06 september 2020

14u21 0 Deinze Stefaan Vergote (47) is acht jaar keepertrainer bij SK Deinze. Vorig jaar kreeg hij er een opdracht als teammanager bij. Voortaan is hij ook stadion- en infrastructuurmanager zodat de gewezen turnleraar voltijds aan de slag is bij de oranjehemden.

Vergote onderbreekt zijn deeltijdse job als leraar lichamelijke opvoeding in Kuurne. Nochtans is een betrekking in een profclub altijd een beetje onzeker.

“Ik heb tijdskrediet aangevraagd en gekregen, ik kan altijd terug naar het onderwijs”, verduidelijkt Stefaan Vergote. “Vorig schooljaar gaf ik halftijds les. De schooldirectie steunde mijn beslissing om bij SK Deinze voltijds aan de slag te gaan. Verantwoordelijke voor het huidige stadion is al een hele klus. Maar ik blijf ook onze doelmannen trainen en zet mijn taak als teammanager verder. Ik regel oefenmatchen, busverplaatsingen, begeleid spelers die huisvesting zoeken, enzovoort. Het is alsof een TGV door de club raast. De ontwikkeling naar profclub gaat razendsnel. Vorig jaar nam ik al de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de terreinen voor mijn rekening. Door de promotie naar 1B zijn daar nog heel wat nieuwe zaken aan toegevoegd.”

Zoals de plaatsing van elektronische reclameborden die duidelijk zichtbaar zijn voor tv-camera’s. Bovendien traint de A-kern voortaan op een ander terrein dan vroeger. In de loop van deze maand start de aanleg van een kunstgrasveld. Een terrein dat wellicht eind november of begin december in gebruik wordt genomen. Net op tijd want in herfst en winter kunnen velden in de Brielmeersen er heel drassig bij liggen. De trainingsfaciliteiten worden weldra een stuk beter. Voorzitter Denijs Van De Weghe heeft bovendien grootse plannen met het stadion. Hij wil het uitbouwen tot een multifunctioneel complex met onder meer een medisch centrum, een concertzaal, een zwembad, enzovoort. De eerste bouwfase zou volgend jaar in maart worden aangevat. Tegen eind 2021 moet SK Deinze achtduizend toeschouwers kunnen ontvangen. Alleen al om aan de licentievoorwaarden te voldoen.

Driepunter nodig

“Ik vermoed dat ik ook bij die plannen betrokken zal worden”, gaat Vergote verder. “Maar eerst moeten we het sportief redden. De thuismatch zaterdag tegen RWDM wordt belangrijk. We moeten onze eerste driepunter pakken.”

Anders dreigt SK Deinze, dat midden vorige week Zulte Waregem met 1-4 inblikte, kampioen van de oefenmatchen te worden.