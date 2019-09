KDTC viert zestig jaar tennis met Open Air Party Anthony Statius

20 september 2019

17u40 0 Deinze De Koninklijke Deinze Tennis en Padel Club organiseert op zaterdag 21 september een Open Air Party ter ere van het zestigjarig bestaan van de club.

De deuren gaan open om 12.30 uur en het feestje zal in gang geblazen worden door DJ Fabrice. Verder komen ook DJ’s Housekeepin’, Seba Loop en Bart Van Neste plaatjes draaien. Als afsluiters komen DJ Neon en Maxim Lany. De gehele dag zullen er foodtrucks aanwezig zijn, alsook verschillende bars. Wie even geen zin heeft om te dansen kan even chillen in de loungecorner.

Leden betalen in voorverkoop 5 euro, niet-leden betalen 10 euro en aan de kassa kost een ticket 15 euro. Alle opbrengst gaat integraal naar de sportieve werking van de club. De KDTC bevindt zich in de Kouterlosstraat 125.