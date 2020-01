Kayan is eerste Deinse baby van 2020 Anthony Statius

12u55 0 Deinze Kayan Nazary is de eerste Deinse baby van het nieuwe jaar. De zoon van Omid (32) en Fahema (30) werd om 5.56 uur geboren in het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze.

Terwijl vele mensen nog aan het feestvieren waren, is woensdag in de vroege uurtjes in de materniteit van het ziekenhuis in Deinze een nieuwjaarsbaby geboren. Om 5.56 uur zag Kayan Nazary, het eerste kindje van Omid en Fahema, het levenslicht.

“Kayan is het mooiste nieuwjaarscadeau dat we ons maar konden wensen”, zegt een trotse papa Omid, die met zijn vrouw in de Tolpoortstraat woont. “De bevalling was uitgerekend op zondag 5 januari, maar dinsdagavond besliste onze zoon daar anders over. Zijn mama had al twee dagen pijn en daarom hadden we niets gepland op oudejaarsavond. We hebben gewoon rustig thuis gewacht tot het zover was. We hebben lang geprobeerd om een kindje te krijgen en daarom hebben we onze zoon ‘Kayan’ genoemd, wat 'koning’ betekent in het Arabisch. Voor ons is hij een koning in ons leven.”