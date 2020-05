Kathleen (49) opent verpakkingsarme Ohne-winkel in Nevele: “Natuurlijke voeding en zo weinig mogelijk plastic” Anthony Statius

19 mei 2020

16u31 0 Deinze Kathleen Lutgen (49) opent op zaterdag 23 mei een nieuwe vestiging van de biowinkel Ohne in de Steenputstraat in Nevele. Je vindt er natuurlijke, lokale producten en dit in zo weinig mogelijk verpakking. “Klanten brengen hun eigen potten of zakken mee, die ze kunnen vullen in de winkel”, zegt Kathleen.

Ohne betekent ‘zonder’ in het Duits. Dit slaat op afvalarm, samen met korte keten en biologisch een van de drie pijlers waarop het winkelconcept van de Ohne-winkels op gebaseerd is. Ohne ontstond in Gent, ondertussen zijn er ook winkels in Aalst en Zwalm en vanaf zaterdag opent een vijfde vestiging in de Steenputstraat 1 in Nevele (Deinze). Uitbaatster Kathleen Lutgen was al twee jaar aan de slag als winkelverantwoordelijke in de biowinkel BE O Nevele, die vier jaar in het pand gevestigd was. BE O sloot op 4 april definitief de deuren en samen met medewerkers Maria en Marianne wordt Kathleen nu het gezicht van Ohne Nevele.

“Heel wat klanten waren best teleurgesteld toen BE O wegviel”, zegt Kathleen. “In Nevele zijn er weinig tot geen biowinkels, dus men is enthousiast dat er iets in de plaats komt. Anders dan BE O, focust Ohne zich niet alleen op het aanbieden van biologische en lokale producten, maar ook op het afvalarme. Ohne heeft in de loop der jaren een assortiment uitgebouwd dat volledig verpakkingsvrij wordt aangeboden. Er is een grote overlapping met het assortiment dat BE O hier had, maar er komt een essentiële uitbreiding bij op vlak van non-food. Het concept is eenvoudig: klanten moeten hun eigen herbruikbare potten of zakken meebrengen naar de winkel. Alvorens ze te vullen worden de potten eerst gewogen aan ons weegstation, zodat we achteraf exact het gewicht van de inhoud kunnen wegen. Daarna mag je zelf de potten vullen en wij rekenen af aan de kassa. Hiermee willen we mensen overtuigen om hun gewoontes aan te passen naar een milieubewuster koopgedrag.”

“In de eerste plaats vind je hier voeding, maar daarnaast ook onderhoudsproducten en cosmetica”, vervolgt Kathleen. “We hebben onder andere groenten en fruit, beleg, noten en zaden, oliën, beleg, brood, koffie, thee, kruiden, sauzen en zuivelproducten. Vlees en vis vind je hier niet, omdat het moeilijk is om deze producten zonder verpakking aan te bieden.”

Ohne Nevele zou normaal gezien de deuren openen na de paasvakantie, maar door het coronavrius moest Kathleen het openingsweekend uitstellen. “Niet voor de hand liggend maar wel een heel bewuste keuze. Net nu is er nood aan een lokaal aanbod. Mensen kopen dichter bij huis en kopen meer, omdat ze niet buitenshuis kunnen eten. Bovendien wint korte keten ook aan belang door deze crisis: meer dan ooit is het belangrijk om gezond en vers te eten. Iedereen is vanaf zaterdag welkom, maar we zullen maar een viertal personen tegelijk in de winkel toelaten. Proevers kunnen we helaas niet aanbieden, maar eind september volgt nog een feestelijke opening.”

Ohne Nevele is van dinsdag tot en met vrijdag open van 12 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Op zondag en maandag is het gesloten. Meer info via de website www.ohne.be en de Facebookpagina.