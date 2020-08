Kasteel Ooidonk speelt rol in misdaadserie met Tom Waes Anthony Statius

11 augustus 2020

13u44 2 Deinze Het kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) zal binnenkort te zien zijn op Netflix en op Eén. In de trailer van het tweede seizoen van de dramaserie Undercover met Tom Waes in de hoofdrol, komt het kasteel al even in beeld.

Het pittoreske kasteel Ooidonk blijft maar inspireren als decor. Deze keer niet voor een festival, maar voor een spannende misdaadserie. In de officiële trailer van het tweede seizoen van de Belgisch-Nederlandse serie Undercover komt het kasteel prominent in beeld. “In het najaar van 2019 werden hier enkele scènes opgenomen”, klinkt het bij het onthaal van het kasteel. “De opnames hebben ongeveer een week geduurd. We zijn ook benieuwd naar het resultaat.”

Undercover is een reeks van productiehuis De Mensen voor Eén, in samenwerking met Netflix, Proximus, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Source Investments/DFW, Federation Entertainment, Les Gens, Gardner and Domm, Gallop, en de Tax Shelter maatregel van de federale overheid. Tom Waes speelt de hoofdrol en daarnaast bestaat de cast uit klinkende namen zoals Anna Drijver, Frank Lammers, Elise Schaap, Wim Willaert, Sebastien Dewaele, Chris Lomme en Ruth Becquart. Het tweede seizoen zal vanaf 6 september te zien zijn op Netflix en op Eén.