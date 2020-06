Kasseien Keerweg maken plaats voor betonstroken Anthony Statius

13u08 0 Deinze De kasseien in de Keerweg in Nevele worden vervangen door een weg in tweesporenbeton. De werken starten o p maandag 15 juni.

In Nevele worden vanaf volgende week werken uitgevoerd in de Keerweg. De bestaande kasseiweg wordt vervangen door een weg met twee stroken beton. De kasseien worden gebruikt om de ruimte tussen de twee stroken op te vullen.

Eerst wordt gewerkt in het deel tussen de Biebuyckstraat en de splitsing met het Veldeken dat in deze fase openblijft voor het verkeer. In de werkzone wordt alle doorgaand verkeer verboden. In een tweede fase zal gewerkt worden vanaf de splitsing met het Veldeken tot het einde van de Keerweg, meer bepaald tot aan het tuin- en plantencentrum Dadico. Er geldt een wegomlegging via het Veldeken en Schaapboer en omgekeerd. De werken zullen duren tot 15 oktober.