Kapsalon Belleza verwent met drankjes en waterpijp Anthony Statius

09 december 2019

14u31 2 Deinze Kapper Ugur Gözüküçük (24) pakt uit met enkele leuke extraatjes in zijn zaak op de Markt. Hij breidt kapsalon Belleza uit men een bar en bij goed weer kan je ook op het terras genieten van een waterpijp.

In 2015 opende de toen twintigjarige Ugur Gözüküçük samen met zijn zus Kadriye het kapsalon Belleza op de Markt van Deinze. Zijn zus verliet de zaak om verpleegkunde te gaan studeren en momenteel baat de jongeman zijn zaak uit met zijn vrouw Mirjana. Om wat meer leven op de Markt te brengen, liet hij een terras aanleggen en sinds kort is er ook een bar.

“Zowel klanten als niet-klanten kunnen hier terecht voor een drankje”, zegt Ugur. “Naast een ruim assortiment aan frisdranken kan je hier een glas wijn, een biertje of een andere soort aperitief bestellen. Binnenkort pak ik ook uit met iets uniek in Deinze. Bij goed weer kan hier met vrienden gezellig een waterpijp roken op ons terras. Door het huidige slechte weer is dit nog niet voor onmiddellijk, maar mensen kunnen altijd onze Facebook- of Instagrampagina in de gaten houden.”