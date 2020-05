Kansarme jongeren krijgen anti-verveelpakket van de stad Anthony Statius

01 mei 2020

10u13 0 Deinze Het stadsbestuur van Deinze deelt anti-verveelpakketten uit aan kinderen en jongeren uit financieel kwetsbare gezinnen. Het idee komt van de jeugdraad. “Het pakket bevat onder andere spelmateriaal, leesvoer en nuttige info”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

Ook in deze coronatijden zet de jeugdraad zich in om alle kinderen en jongeren in Deinze een stem te geven. Ook zij die het financieel moeilijk hebben. In een advies vroeg de jeugdraad aan de stad Deinze om een actie uit te rollen voor kinderen en jongeren die in de lockdown misschien minder toegang hebben tot digitale middelen om met anderen in contact te treden of om hun schoolwerk te doen. Het resultaat zijn de anti-verveelpakketten, die werden samengesteld door de jeugddienst, de dienst Welzijn en Huis van het Kind Deinze.

“Alle kinderen en jongeren tot en met 15 jaar die in Deinze opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen, zullen de komende weken een anti-verveelpakket aan huis geleverd krijgen”, zegt schepen Rutger De Reu. “De pakketten zijn zo samengesteld dat ze de kinderen en jongeren kunnen helpen de strijd tegen de verveling aan te gaan en samen met hun gezin een leuke tijd te beleven. Ze bevatten een kwalitatief boek, een leuk gezelschapsspel, stoepkrijt, een bellenblaas, kleurpotloden, informatie over Huis van het Kind Deinze, een lekkere Fair Trade verrassing en een door de jeugddienst samengestelde ‘Blijf in je kot gids for kids’ vol leuke spelletjes, activiteiten en informatie. De inhoud van elk pakket zal aangepast zijn aan de leeftijd van het kind. Voor de aankoop van de inhoud van de pakketten werd zoveel mogelijk samengewerkt met lokale handelaars.”

“De kostprijs van het anti-verveelpakket ligt tussen de 25 en 30 euro”, vervolgt Rutger. “Het gros van de financiële middelen hiervoor wordt voorzien vanuit Huis van het Kind Deinze en het project Warme stad Deinze. Daarnaast steunt ook Parochie in Deinze-Nevele het project met 500 euro. De pakketten worden in de loop van volgende week samengesteld door de jeugddienst en de dienst welzijn en daarna door het personeel van deze diensten aan huis geleverd. Het gaat om meer dan 250 pakketten.”