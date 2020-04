Kandidaat-LEGO MASTER David (43) vond heil in de blokjes: “Ik zat thuis met burn-out, en toen begon ik weer te bouwen...” Anthony Statius

02 april 2020

15u59 2 Deinze “Als kind speel je met LEGO, als volwassene bouw je.” Voor David Vanhee uit Astene (Deinze), die vanaf zaterdag 11 april te zien is in het nieuwe VTM-programma LEGO MASTERS, zijn de steentjes nog veel meer dan een hobby. “Ik heb lang thuis gezeten door een burn-out en het bouwen met LEGO heeft me erdoor geholpen”, zegt David.

Vanaf zaterdag 11 april om 20.25 uur presenteert Kürt Rogiers samen met zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai LEGO MASTERS, een programma op VTM waarbij acht duo’s uit Vlaanderen en Nederland elke week de meest oogverblindende, creatieve en fantasierijke bouwwerken maken, met als inzet de titel van LEGO Master 2020 en een geldprijs van 25.000 euro. Samen met Izegemnaar Giovanni Seynhaeve (44) waagt ook David Vanhee uit Deinze zijn kans.

“Mijn eerste LEGO-set — een station met een trein — kreeg ik voor Sinterklaas toen ik vijf jaar was”, vertelt David. “Daarna ben ik op de zolder van mijn ouders beginnen bouwen aan een grote stad met alles erop en eraan: een racecircuit, een vliegveld en een haven. Toen ik naar de universiteit ging, is mijn interesse in LEGO grotendeels verdwenen. Dit noemen we onder LEGO-fanaten de ‘dark ages’, de periode in je leven dat je niets meer bouwt. Zo'n veertien jaar geleden werd mijn interesse opnieuw gewekt door een nieuwe reeks met grote huizen. Eerst bouwde ik die volgens het plan, maar al snel begon ik te experimenten en mijn eigen huizen te bouwen. In die periode heb ik ook een groot aquarium gebouwd, een beetje zoals Sea Life in Blankenberge, volledig met roggen en haaien.”

David bewaart al zijn LEGO in zijn ‘little brickroom’ en dat is tevens ook de naam van zijn Instagrampagina. Het kamertje van twee op drie meter is voor hem eerder een soort toevluchtsoord dan een opbergruimte. “LEGO is voor mij meer dan gewoon een hobby”, zegt David. “Door werkomstandigheden heb ik zeer lang thuisgezeten met een burn-out. Als een soort therapie ben ik al mijn blokjes beginnen sorteren; gewoon verstand op nul, muziek opzetten en alles op kleur en grootte indelen. Door alles op orde te steken, ben ik ook veel praktischer beginnen bouwen. In die periode ben ik begonnen aan een grote stad in steampunkstijl. Steampunk is een soort fantasiestroming die zich afspeelt in het begin van de Industriële Revolutie en waarbij alles van machines en voertuigen wordt aangedreven door stoom. Dit is ondertussen een beetje mijn handelsmerk geworden. Ik probeer steeds weer mijn grenzen te verleggen en dat is ook de reden waarom ik deelneem aan LEGO MASTERS: het helpt mij vechten tegen de burn-out en in mijn LEGO-kamer kan ik even tot rust komen.”

Met zijn creaties stond David op enkele beurzen en daar leerde hij Giovanni kennen, de Izegemnaar met wie hij deelneemt aan LEGO MASTERS. “Giovanni heeft een soortgelijk verhaal meegemaakt en voor hem is LEGO ook een creatieve uitlaatklep”, zegt David. “Enkele jaren geleden kwamen wij mekaar regelmatig tegen tijdens LEGO-beurzen, maar verder hadden we niet veel contact. Tot de oproep van LEGO MASTERS. Al snel bleek het ook verder te klikken en voor we het wisten, mochten we onze krachten bundelen. Tijdens de opnames vormden we al snel een hechte groep vrienden met de andere teams. Over het verloop van het programma mag ik nog niet veel verklappen. Iedere aflevering krijgen we een opdracht, die we binnen een bepaalde tijd moeten volbrengen.”

David werkt nu parttime en hij geeft voorlichting over archeologie op scholen met een zelf ontwikkeld LEGO-pakket. Ook zijn driejarig zoontje Finn heeft de smaak al te pakken. “Onze zoon is drie jaar, maar de fascinatie voor LEGO zit duidelijk in het bloed. Hij kan al goed overweg met de junior-sets, zijn motoriek zit goed en samen met mama en papa maakt hij al creaties volgens het bijhorend plan”, besluit David.