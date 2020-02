Kampioenschap kaarten en dobbelen in Ter Wilgen Anthony Statius

21 februari 2020

08u02 0 Deinze De Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert organiseert komend weekend het kampioenschap van Deinze in het land van Nevele. Deelnemers spelen er voor de gouden kaart en de gouden teerling.

Op zaterdag 22 en zondag 23 februari zijn liefhebbers van de kaartspelen manillen en wiezen welkom in zaal Ter Wilgen in Petegem. Daarnaast vindt er verspreid over de twee dagen ook een wedstrijd bieden plaats. Men start op zaterdag om 19 uur en op zondag om 14.30 uur en deelnemen kost 3 euro.

Op zondag kan je ook spelen voor de gouden teerling tijdens een partijtje dobbelen. Ook hier kost deelnemen 3 euro. Die dag is er vanaf 13 uur ook een wafelenbak in de cafetaria van Ter Wilgen. Men serveert een warme wafel met boter en suiker en een koffie voor 3 euro. Meer info en reserveren via 0473/72.61.39.