Kamaloog met Kamagurka in mudel Anthony Statius

06 december 2019

08u36 0 Deinze In het mudel kan je vanavond in Kamaloog treden met Kamagurka. Op iedere vraag die de bekende cartoonist krijgt, zal hij het antwoord tekenen. Momenteel loopt zijn tentoonstelling ‘Kamagurkistan. De grenzen van de ernst’ er nog.

In het mudel vindt een bijzondere avond met Kamagurka in de hoofdrol plaats. Hij, internationaal bekend kunstenaar, cartoonist, theater- en televisiemaker krijgt van het publiek een vraag en tekent het antwoord. Moderator van dienst is Babette Degraeve, zelf ook beeldend kunstenaar.

Kamaloog start om 20 uur en de toegangsprijs bedraagt 5 euro. De tentoonstelling ‘Kamagurkistan. De grenzen van de ernst’ is de hele avond toegankelijk voor iedereen.