Kamagurka exposeert voor het eerst in een Belgisch museum: Mudel Deinze wordt tijdelijk Kamagurkistan Anthony Statius

03 oktober 2019

14u14 0 Deinze Ook binnen de muren van een museum mag er al eens gelachen worden. Daarom opent cartoonist Kamagurka vrijdagavond de tentoonstelling ‘Kamagurkistan: De grenzen van de ernst’ in het mudel in Deinze. Naast cartoons zijn er schilderijen, etsen, tekeningen en een grappen spuwende robot te zien. Ook aan de dieren werd gedacht, want Kamagurka ontwierp een kippenhok voor de kippen die rond het museum rondscharrelen.

Het mudel in Deinze blijft haar pijlen richten op een breder publiek. Na de fototentoonstelling van Murielle Scherre is het nu de beurt aan Luc Zeebroek, beter gekend als cartoonist, kunstenaar en theater- en televisiemaker Kamagurka, om er zijn werken te tonen. In de expo ‘Kamagurkistan: De grenzen van de ernst’ komt de veelzijdigheid van de kunstenaar mooi aan bod.

“Ik ben vanaf mijn negen jaar beginnen tekenen, maar daarnaast ben ik ook al lang bezig met schilderen”, zegt Kamagurka. “Samen met Herr Seele heb ik bekende schilders bestudeerd en ook de kunstenaars van deze streek hebben ons sterk beïnvloed. Het zijn niet de minste voetsporen om in te treden en dat maakt deze samenwerking met mudel extra speciaal. Ik heb ook een speciale band met Deinze, want ik heb lange tijd een atelier gehad in De Prijkels, vooraleer ik ben verhuisd naar mijn huidige werkplaats in Zwevezele. Ik ben vaak door Deinze gereden en ik heb de stad doorheen de jaren zien evolueren. Nu ben ik blij dat ik terug ben en dat ik hier mijn eerste tentoonstelling in een museum kan houden. Mijn werk heeft al vaak in galerijen gehangen, maar daar ligt de focus echt op het verkopen. In een museum is er meer rust en daar draait het puur om de kunst. Het is trouwens ook de eerste keer dat mijn werken in een Belgisch museum te zien zijn. In totaal zijn er zo’n honderd tekeningen, schilderijen, cartoons en sketches te zien uit mijn ganse carrière.”

Kamagurka zou natuurlijk Kamagurka niet zijn zonder de typische vlijmscherpe humor en zo wordt het mudel de komende maanden zijn speeltuin. Zo staat er een reusachtige robot die iedere dag nieuwe cartoons zal uitspuwen, die Kamagurka de dag zelf zal doorsturen. De robot projecteert ook grappen op de muur en bij een druk op de knop vertelt hij ook moppen. “De titel van de tentoonstelling luidt De grenzen van de ernst”, zegt Kamagurka. “Als cartoonist krijg je soms te horen dat een bepaalde grap te ver gaat en vroeger wist ik soms niet hoe ik daar op moest reageren. Daarom heb ik de reflex ontwikkeld om te zeggen dat er grenzen zijn aan de ernst en dat er altijd humor mogelijk moet zijn. Met de terroristische aanslagen op Charlie Hebdo, waar ik lang voor gewerkt heb, in het achterhoofd, vond ik die titel wel passen.”

“We zijn trots dat we een van de beste cartoonisten van het land mogen verwelkomen in ons museum”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “De werken van Kamagurka geven vaak ook een knipoog naar bestaande kunst en ze sluiten mooi aan bij onze vaste collectie. Ter gelegenheid van de tentoonstelling brengt de Gottemse huisbrouwerij Sint Canarus een speciale editie van de Sint Canarus tripel op de markt. De klassieke etiketten op de flesjes worden tijdelijk vervangen door een Kamagurka-etiket, ideaal voor verzamelaars. Voor de kippen die al jaren rond het museum rondlopen heeft Kamagurka een speciaal kippenhok ontworpen. Dit zal permanent in de tuin van het mudel blijven staan.”

De tentoonstelling loopt nog tot 26 januari 2020. Meer info via www.mudel.be.