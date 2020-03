Kalme woensdagmarkt in Deinze: Nadarhekken en luide gesprekken Anthony Statius

18 maart 2020

10u14 0 Deinze In Deinze mocht het nog, inkopen doen op de wekelijkse woensdagmarkt in Deinze. Normaal gezien stroomde de Markt vol met wielerfans voor de start van Nokere Koerse, maar in deze coronatijden stonden de nadarhekken er voor een andere reden: afstand houden.

“Ik kom iedere week met de fiets naar de markt en ook nu maak ik geen uitzondering”, zegt zestiger Jozef De Vreese. “Het is veel kalmer dan anders en de meeste mensen respecteren de afstandsregels. Ik heb de noodzakelijke voedingsmiddelen gekocht: vlees, vis, eieren en verse groenten en fruit. Voor mijn zoon en zijn gezin heb ik ook gerief meegebracht. Normaal gezien kom ik vaak op straat, maar nu blijf ik zoveel als mogelijk thuis. Ik fiets wel bijna dagelijks voorbij het rusthuis Sint-Jozef, waar mijn moeder verblijft. Ze is 98 jaar, maar ze is nog zeer goed van geest. Ik telefoneer haar eerst zodat ze weet wanneer ik passeer en dan zwaaien we eens naar elkaar. Voor haar is het net alsof we op reis zijn, dan horen we elkaar ook enkel via de telefoon.”

Praatjes werden afgeraden

Terwijl het in Aalter niet was toegelaten, liet de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) dinsdagavond weten dat de woensdagmarkt mocht doorgaan onder strikte voorwaarden. Enkel kramen met voeding waren toegelaten en die stonden slechts aan één zijde van de Markt opgesteld. Voor ieder kraam stonden nadarhekken met daarop een waarschuwingsbord: slechts een klant tegelijk en minstens anderhalve meter afstand bewaren. Praatjes werden afgeraden, maar die waren onvermijdelijk. Al waren ze door de afstand tussen de gesprekspartners luider dan anders. “Het is veel kalmer dan anders, zeker op zo’n zonnige dag”, klinkt het bij de groentenboer. “Normaal gezien was er door Nokere Koerse geen markt, dus vele vaste klanten wisten zelfs niet dat het toch doorging. Veel mensen zijn echter bang om besmet te geraken en blijven dus liever thuis.”

Aan het kippenkraam was het wel redelijk druk. Klanten moesten eerst een ticket nemen en dan aanschuiven aan de nadarhekken, uiteraard met een meter tussen. Betalen kon aan aparte tafels en zoveel mogelijk met de betaalkaart. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) blijft achter de beslissing staan om de markt te laten doorgaan: “Wij volgen de federale richtlijnen en net zoals op vele andere plaatsen mocht de markt doorgaan tot 12 uur. In Deinze was alles goed georganiseerd en zolang de mensen de regels van social distancing respecteren, is er geen probleem”, aldus de burgemeester.