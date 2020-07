Kalme start van zomerfoor op Brielpoort-parking Anthony Statius

24 juli 2020

19u25 0 Deinze De zomerfoor in Deinze lokte het eerste uur slechts enkele bezoekers. De kermisattracties staan dit jaar uitzonderlijk op de parking van de Brielpoort en er werden heel wat veiligheidsmaatregelen genomen. “We zijn al blij dat we hier mogen staan”, zeggen Christine en Renée Depelsemaeker van Lunapark Las Vegas.

Donderdagavond werd beslist om de jaarlijkse kermis van Deinze te verhuizen van de Markt naar de parking van de Brielpoort. Volgens schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze) is er daar meer ruimte om de afstandsregels te respecteren en door het gebruik van twee in- en uitgangen kan men er gemakkelijker op toezien dat er niet teveel volk in één keer komt. Bij de opening vrijdag om 18 uur was dat alleszins niet het geval.

De eerste bezoekers kwamen druppelsgewijs toe en het eerste uur liepen er slechts enkele tientallen mensen op het parkeerterrein. Zo ook Veerle Vanmaele en haar kinderen Sarah (9) en Simon (8). “We zijn expres vroeg gekomen om de drukte te vermijden”, zegt Veerle. “Het is goed georganiseerd en ook wij hebben onze voorzorgen genomen. Deze locatie is goed voor tijdens de coronacrisis, maar volgend jaar mag het wel terug op de Markt zijn.”

Foorkramers en zussen Christine en Renée Depelsemaeker van Lunapark Las Vegas deden hun uiterste best om de mensen zo veilig mogelijk te ontvangen. “Er is een aparte in- en uitgang en mensen kunnen hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handgel. Nadat iemand op een van onze toestellen heeft gespeeld, wordt dit grondig ontsmet alvorens de volgende bezoekers een beertje kan grijpen of met de jetons kan spelen. Evident is dit niet, maar we zijn al blij dat er een kermis toegelaten wordt in Deinze. Er was even twijfel over, maar dankzij de burgemeester kunnen we toch de mensen een leuke avond bezorgen.”

De kermis is iedere dag open van 15 tot 22 uur en op vrijdag en zaterdag tot 23 uur. De kermisattracties staan er tot en met zondag 2 augustus.