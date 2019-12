Kalme kerstmarkt door miezerig weer Anthony Statius

22 december 2019

20u52 0 Deinze Het miezerige weer hield de grote massa weg van de kerstmarkt in Deinze. Voor de eerste keer was de kerstmarkt verspreid over twee weekends, waardoor er wat minder kraampjes stonden. Schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze) wil de formule nog wat bijschaven.

Door het regenachtige weer bleef het kalm op het tweede en laatste weekend van de kerstmarkt in Deinze. Naast lokale verenigingen zoals Green Army, de supporters van voetbalclub Sparta Petegem, was ook de Kerstman aanwezig om cadeautjes uit te delen. Dit weekend werden ook twee alpaca’s ingeschakeld als blikvanger.

Vorig jaar stonden er 48 kraampjes op de kerstmarkt van Deinze en dit jaar waren dat er 34 in het weekend van 14 en 15 december en 24 in het weekend van 21 en 22 december. “Volgens ons een goede keuze want zo komt er gedurende twee weekends volk naar onze stad”, zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze). “De ambitie is natuurlijk om op beide weekends een veertigtal kraampjes te hebben. Daarom willen we nog meer verenigingen stimuleren om deel te nemen aan de kerstmarkt.”

Ook de opstelling werd dit jaar gewijzigd. Zo stond er geen groot podium meer ter hoogte van de stadsluifel. “Het volk bleef altijd plakken aan het podium waardoor de kraampjes verderop altijd minder passage hadden”, zegt Bruno Dhaenens. “Dit jaar hebben we gezorgd voor muziek en animatie die zich meer onder het volk begeeft. Maar of dit nu de perfecte formule is, daar kunnen we pas na de evaluatie meer over zeggen. Er is wel nog wat bijsturing nodig.”