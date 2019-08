Kalinka Ensemble viert dertig jaar zigeunermuziek met verjaardagstournee: “Gypsymuziek gaat perfect samen met feestjes” Anthony Statius

28 augustus 2019

15u41 2 Deinze Deinzenaar Herman De Rycke (59) heeft al vele muzikale waters bevaren. In 1986 won hij Humo’s Rock Rally met The Peter Pan Band en de voorbije dertig jaar luisterde hij meer dan 3.000 feestjes op met de zigeunermuziek van het Kalinka Ensemble. “Publieke optredens zijn altijd zeldzaam geweest, daarom komen we nu zelf tot bij de mensen”, zegt Herman.

Herman De Rycke groeide op in Oudenaarde, woonde lange tijd in Gent en woont sinds enkele jaren in Deinze. In een vorig leven was hij bassist bij The Peter Pan Band, de poprockformatie rond liedjesschrijver Alain Vande Putte, die in 1986 Humo’s Rock Rally won. In 1990 stampte hij het Kalinka Ensemble uit de grond en dertig jaar later is hij nog steeds orkestleider en contrabassist van dienst.

“Kalinka is een bekend Russisch volksliedje en dit verwijst naar de muziekstijl die we spelen”, zegt Herman. “Met het Kalinka Ensemble brengen wij muziek van de zigeunerorkesten uit Boedapest, een stijl die wonderwel samengaat met feestjes en altijd voor sfeer en ambiance zorgt. De muziek wordt puur akoestisch gebracht met viool, gitaar, accordeon en contrabas. Door enkele personeelswisselingen staat er nu een fel verjongde ploeg van vier muzikanten - twee Hongaren en twee Belgen - op het podium, of tussen de tafels; want we blijven niet in ons hoekje staan. Op 30 jaar tijd heeft het Kalinka Ensemble meer dan 3.000 keer opgetreden, veelal op privéfeesten, en naar schatting 300.000 mensen hebben ons dus al ergens zien spelen. Publieke optredens zijn altijd een zeldzaamheid geweest en daarom bieden we met deze verjaardagstournee een unieke kans om onze groep live mee te maken. Deze optredens vinden plaats in feestzalen in gans het land en ze gaan iedere keer gepaard met een diner.”

Het eerste optreden van de verjaardagstournee vindt plaats op zondag 1 september in Goed Ten Houte in Kortrijk. Op zondag 13 oktober staan ze in Carlos Quinto in Gent. Meer info via www.kalinka.be.