KADE Podiumkunsten start met opleiding musical Anthony Statius

04 juni 2020

13u24 0 Deinze KADE Podiumkunsten, de muziekschool van Deinze, start vanaf 1 september met de nieuwe opleiding musical. “Leerlingen gaan aan de slag met vakken zoals musicalzang en als kers op de taart is er ieder jaar een voorstelling”, zegt directeur Geert Dhondt.”

Zingen, dansen en acteren. Vanaf 1 september kan je dit allemaal combineren in KADE. De muziekschool van Deinze start immers met een nieuwe opleiding musical.

“De beslissing om te starten met musical kwam er op vraag van de leerlingen, maar ook dankzij de expertise van enkele leerkrachten”, zegt directeur Geert Dhondt. “Zo zullen Jolien Praet, Anneleen Vermeulen, Veerle De Potter en Liesbeth Roose, die in de musicals 40-45 en Daens belangrijke rollen vertolkten, de leerlingen onder hun hoede nemen. Het is een team waar we bijzonder trots op zijn en waarvan de leerlingen het musicalvak kunnen leren op een professionele en inspirerende manier. De opleiding is toegankelijk voor kinderen tussen 12 en 14 jaar en jongeren vanaf 15 jaar. Wekelijks gaan de leerlingen aan de slag in vakken als ‘musical on stage’, ‘musicalzang’ en ‘musicaldans’. Voor wie nog geen ervaring heeft is er een spoedcursus muziek of woord.”

Schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V) vult aan dat ook jongere leerlingen niet worden vergeten. “Kinderen tussen 9 en 12 jaar die in KADE muziek, woord of dans volgen, kunnen ook ‘musicalatelier’ volgen, een ideale voorbereiding op de effectieve opleiding.”

Wie interesse heeft kan een mailtje sturen naar musical@deinze.be. Meer info over de opleidingen en de inschrijvingen vind je op www.kadepodiumkunsten.be.