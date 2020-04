KADE Podiumkunsten blijft actief tijdens coronacrisis Anthony Statius

23 april 2020

10u48 0 Deinze KADE Podiumkunsten in Deinze blijft creatief tijdens de coronacrisis. Met diverse initiatieven blijven de leerlingen en leerkrachten actief musiceren, dansen of theater spelen vanuit hun kot. Er wordt vanop afstand lesgegeven, Radio Labo komt naar buiten met een eerste Kotcast en ook de sociale media staan niet stil.

KADE Podiumkunsten in Deinze sloot meer dan een maand geleden de deuren, maar de school bleef tot op heden creatief bezig. Er wordt via videocall lesgegeven, er worden filmpjes en geluidsfragmenten doorgestuurd en er worden teksten geschreven. De leerlingen van Radio Labo maakten hun eerste aflevering van de Kotcast. Ze laten met veel plezier hun experimenten op je los met masterclasses door grote namen uit de Vlaamse media, boeiende interviews, meeslepende radiodocu’s en meer. Je vindt de eerste aflevering met filmjournalist Ward Verrijcken op Spotify.

Ook op de sociale media is KADE Podiumkunsten actief. Zo lopen er reeds drie uitdagingen waarbij iedereen zijn beste beentje kan voorzetten. Je kan aan de slag gaan met Beethoven’s Ode an die Freude, tongbrekers of uitdagende stretchoefeningen. Je vindt ze op de Facebookpagina.

Meer info via 09/381.96.40, kadepodiumkunsten@deinze.be of www.kadepodiumkunsten.be.