Kaandelconcerten sluiten af met ode aan John Lennon Anthony Statius

14 augustus 2019

09u47 2 Deinze De Engie Parkies, beter gekend als de Kaandelconcerten, sluiten vanavond af met Imagine No Lenon, een ode aan John Lennon. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het Kaandelpark.

Voor de achttiende keer werden in Deinze de Engie Parkies georganiseerd. Na passages van Mama’s Jasje en Belle Perez is het op 14 augustus de beurt aan Imagine No Lennon om de muziekzomer af te sluiten. Bekende muzikanten Jean Bosco Safari en Ben Crabbé brengen een ode aan de ex-Beatle en zo zullen onsterfelijke hits zoals Give Peace a Chance, All You Need is Love, Revolution en Power to the People over het Kaandelpark schallen.

De bars en het eetkraam openen om 19.30 uur en het optreden begint om 20.15 uur. Het einde van de avond staat gepland rond 23.15 uur. De toegang is gratis. Meer info op www.engieparkies.be.