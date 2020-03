K&T-club Sint-Hubert verkoopt paaseieren voor Back on Track Anthony Statius

05 maart 2020

11u32 0 Deinze Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert verkoopt paaseieren voor het Back on Track-fonds van tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

Op vrijdag 13 maart organiseert de Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert een comedy in zaal Ter Wilgen. Een deel van de opbrengst van ‘Marianne en Rita maken lol, van Ter Wilgen tot Tirol’ gaat naar het Back on Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

Daarbovenop organiseert de vereniging een paaseitjesverkoop. Op woensdagvoormiddag 11 maart staat de club met een kraam op de Markt van Deinze, ter hoogte van het oude stadhuis. Zakjes van 200 gram kosten 6 euro. De opbrengst van deze verkoop gaat ook naar de Back on Track Foundation. Dit fonds zet zich in om kankerpatiënten te steunen en te begeleiden in de moeilijke fases.