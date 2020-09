K&T-club Sint-Hubert start clubactiviteiten terug op: “Kaarten voor aardappelen bij lokale horeca” Anthony Statius

04 september 2020

10u22 0 Deinze De Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert heeft van het Deinse stadsbestuur groen licht gekregen om vde clubactiviteiten terug op te starten. Tussen vrijdag 18 en zondag 27 september kan je kaarten of teerlingen voor aardappelen bij verscheidene lokale horecazaken.

Na maanden coronastilte kan er terug gekaart worden bij K&T-club Sint-Hubert. Vorig jaar organiseerde de club uit Petegem een actie waarbij winkeliers en handelaars uit Deinze hun uitstalraam mochten versieren en nu organiseert men een tiendaagse van het kaart- en teerlingspel.

“Deze tiendaagse vindt plaats in drie cafés”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Tussen vrijdag 18 en zondag 27 september kunnen we kaarten teerlingen voor aardappelen bij taverne Palace op de Markt in Deinze, bij café Sportwereld in Zeveren en café Jeruzalem in Machelen. Ook in zaal Ter Wilgen kan er gespeeld worden. Inschrijven is noodzakelijk, zodat we het veilig kunnen houden. De inleg bedraagt 1,5 euro per persoon en per spel ontvangen de winnaars elk een zak patatten van 5 kilogram.”

Inschrijven kan via 0473/72.61.39 of in de horecazaken zelf.