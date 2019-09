K&T-club Sint-Hubert nodigt iedereen uit op eerste Dag van de kaarter Anthony Statius

10 september 2019

10u35 0 Deinze Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert organiseert op zaterdag 21 september de eerste Dag van de kaarter in zaal Ter Wilgen. Die dag lanceert men het spelletje ‘bakkeren’, dat al een lange traditie kent in Merelbeke.

K&T-club Sint-Hubert telt 130 actieve leden en daarnaast staan er 43 personen op de wachtlijst. De populaire vereniging organiseert op zaterdag 21 september een activiteit voor iedereen.

“Op onze eerste Dag van de kaarter is iedere speler welkom vanaf 13 uur in zaal Ter Wilgen”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Iedereen beslist zelf welk spel hij of zij wil spelen. Zo kan men bieden, manillen, wiezen, prijskaarting of bakkeren. Dat laatste is in deze streek een nieuw kaartspel. Bakkeren kent al een lange traditie in Merelbeke en ondertussen hebben we het al op verschillende bijeenkomsten aangeleerd in onze regio. Het is een eenvoudig kaartspel, te vergelijken met een gezelschapsspel.”

“Om de Dag van de kaarter meer in het daglicht te zetten, hebben we het initiatief genomen om zo veel mogelijk handelaars in Deinze erbij te betrekken. We stellen hen de vraag om tijdens de derde week van september hun etalage te versieren met een attribuut of variant van het kaartspel. De bedoeling hiervan is, om er een win-win situatie van te maken, zodat wij met onze vereniging de handelaars die hieraan deelnemen, in de kijker zetten. Door dit initiatief willen wij ook de lokale economie steunen.”