K&T-club Sint-Hubert maakt winnaars etalagewedstrijd bekend Anthony Statius

08 oktober 2019

11u22 2 Deinze Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert heeft de winnaars van haar eerste etalagewedstrijd bekendgemaakt. Volgens de jury waren de etalages van bakkerij In De Roskam op de Markt, Veritas in D-Shopping en Kapper Michel in de Tolpoortstraat het mooist versierd.

“We hebben alle handelaars in Deinze uitgedaagd om tijdens de derde week van september hun uitstalraam te versieren in het thema van het kaartspel”, zegt Christian Lachaert, voorzitter van K&T-club Sint-Hubert. “Uiteindelijk hebben er 61 middenstanders deelgenomen en onze vijftienkoppige jury heeft bakkerij In De Roskam als winnaar uitgekozen. Op zaterdag 5 oktober vond tijdens Petegem Feest in zaal Ter Wilgen de prijsuitreiking plaats. De drie winnaars kregen een ticket voor het eindejaarsoptreden van Günther Neefs in het Leietheater.”