K&T-club Sint-Hubert introduceert spelletje bakkeren Anthony Statius

25 juni 2019

17u07 0 Deinze De K&T-club Sint-Hubert introduceert het kaartspel ‘bakkeren’ in Deinze. “Met dit gemakkelijke spel willen we jong en oud aan het kaarten krijgen, op donderdag 18 juli is er een initiatieles”, zegt voorzitter Christian Lachaert.

K&T-club Sint-Hubert heeft 130 actieve leden die aangesloten zijn om te kaarten en te teerlingen. De club zit vol en momenteel is er een wachtlijst van 40 personen. Om nog meer mensen aan het kaarten te krijgen introduceert voorzitter Christian Lachaert het kaartspel 'bakkeren’.

“Dit spel is afkomstig uit Merelbeke, waar mijn roots liggen, en het is zeer gemakkelijk om te leren", zegt Christian. “Vergelijk het met een gezelschapsspel dat ook in het gezin met kinderen en en kleinkinderen kan gespeeld worden. Het is een mix tussen manillen en bieden. Op donderdag 18 juli is er een initiatieles van dit kaartspel op onze jaarlijkse kaart- en spelnamiddag in zaal Ter Wilgen. Daarnaast komen wij ook graag bij verenigingen uitleg geven over dit kaartspel, zodat ook zij op hun beurt een kaartnamiddag- of avond kunnen organiseren.”

Wie interesse heeft in de kaart- en spelnamiddag kan zich inschrijven via Christian Lachaert: 0473/72.61.39.