K&T-club Sint-Hubert haalt Günther Neefs naar Leietheater Anthony Statius

11 november 2019

11u02 0 Deinze Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert organiseert op zaterdag 14 december het eindejaarsoptreden van Günther Neefs in het Leietheater in Deinze.

“Het wordt alvast een schitterende avond want About Jay brengt ons met hun voorprogramma in de gezellige kerstsfeer”, zegt voorzitter Christian Lachaert. “Aansluitend brengt Günther Neefs ons in stemming voor de bruisende eindejaarsfeesten. De mooiste tijd van het jaar met de warmste stem van Vlaanderen beleef je alvast in Deinze. Ook de Kerstman zal aanwezig zijn om leuke foto’s te nemen.”

Het concert start om 20 uur en de deuren van de foyer zijn geopend vanaf 19 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn de reserveren via 0473/72.61.39 of via www.leietheater.be.