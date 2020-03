Just Russel levert gepersonaliseerde hondenvoeding aan huis: “Gezonder eten voor de hond, gemakkelijker voor het baasje” Anthony Statius

10 maart 2020

07u11 0 Deinze Gepersonaliseerde voeding voor honden wordt nu ook aan huis geleverd. De Gentse start-up Just Russel berekent met een unieke computerformule de beste voeding voor uw viervoeter en levert daarna de hondenbrokken met naam én foto tot aan je voordeur.

Just Russel is het geesteskind van Louis Mortreu (22) uit Drongen en Renaat Waeles (22) uit Deinze. Samen met hun vennoten Michel Cobbaert (28) en Victor Mortreu (23) lanceerden zij begin januari een leverdienst voor hondenvoeding. Op een maand tijd heeft Just Russel al 250 viervoeters in haar klantenbestand en vanuit Sint-Martens-Latem wordt gewerkt aan een uitbreiding in gans het land, maar ook buiten de landsgrenzen.

“Een vaak voorkomend probleem bij hondeneigenaars is dat men vergeet om op tijd voeding te kopen”, zegt Louis. “Veel mensen weten ook niet juist welke en hoeveel hondenbrokken ze hun hond moeten geven. Met Just Russel willen we het hen gemakkelijk maken. Baasjes beantwoorden eerst een tiental eenvoudige vragen over hun viervoeter en op basis daarvan bepaalt een door ons ontwikkeld algoritme de soort en de hoeveelheid voeding die het dier nodig heeft. Bij het samenstellen van de voeding wordt onder andere rekening gehouden met het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele allergieën. Ieder pakket wordt maandelijks aan huis geleverd in gepersonaliseerde zakken met daarop een foto en de naam van de hond.”

“We hebben een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van gezonde hondenbrokken en dit in samenspraak met dierenartsen en een professor dierengeneeskunde. Alles wordt hier in België gemaakt en we mogen onszelf zeker bij het premiumsegment rekenen. Op het menu staan onder andere kip of rund, aangevuld met groenten en rijst, iets wat veel gezonder is dan graan. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de Belgische honden overgewicht heeft. Met Just Russel hopen we via gezonde en gedoseerde voeding dit percentage toch een beetje naar beneden te halen. Er wordt bij het pakket ook een speciale, aanpasbare maatbeker geleverd om te voorkomen dat er te grote porties worden gegeven.”

“De gezondheid van de hond en het comfort van het baasje, daar focussen wij ons op”, vervolgt Louis. “Het concept slaat duidelijk aan. Zondag organiseerden wij Woef Walk, een wandeling in De Latemse Meersen en daar kwamen meer dan tweehonderd deelnemers op af. We zijn van plan om in de toekomst meerdere evenementen te organiseren. Zo zijn we niet enkel online, maar ook offline betrokken bij onze klanten. Of we iets gelijkaardig voor katten kunnen doen? Absoluut, maar we zijn nog maar net gestart en we willen ons eerst toespitsen op hondenvoeding. Gepersonaliseerde voeding voor katten is zeker een goed idee voor de toekomst.”

Meer info via www.justrussel.com.