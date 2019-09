Joris Beaumon (44) haalt eindmeet Spartathlon: “Zwaarder dan gedacht, maar mijn team heeft me erdoor geholpen” Marathonloper verzamelt 1.500 euro voor Back On Track Anthony Statius

28 september 2019

21u49 0

Joris Beaumon heeft de mythische Sparthatlon uitgelopen. De 44-jarige Wontergemnaar liep de 246 kilometer tussen Athene en Sparta in 31 uur, 12 minuten en 34 seconden en behaalde hiermee de 41ste plaats van de 400 deelnemers. Hij kwam ook als eerste Belg over de eindmeet. “Blij dat ik het gehaald heb, maar ik zou het niet opnieuw doen”, zegt Joris.

Het dorpje Wontergem heeft een nieuwe sportheld. Na Lucien Buysse, de wielrenner die in 1926 de Tour de France won, mogen de inwoners van het dorp, en bij uitbreiding van gans Deinze, fier zijn op Joris Beaumon. De 44-jarige marathonloper is de eerste Deinzenaar die de Spartathlon, de meest prestigieuze ultraloop ter wereld, heeft uitgelopen. Zaterdag haalde hij rond 13.12 uur (Belgische tijd, in Griekenland is het een uur later) de eindmeet na een zware tocht van maar liefst 246 kilometer.

“Het was verschrikkelijk zwaar”, zegt Joris vanuit zijn hotel in Griekenland. “Door de extreem hoge temperaturen was het ook een pak zwaarder dan verwacht. Overdag was het rond de 30 graden Celsius, niet de ideale temperatuur om in te lopen. Ook ‘s nachts schommelden de temperatuur de 20 graden Celsius en zo was het bijna onmogelijk om af te koelen. Ik heb ook het parcours wat onderschat. Ik dacht dat er slechts een passage was met hoogtemeters, maar eigenlijk ging het continu naar omhoog en naar omlaag. Op den duur begon ik dat te voelen in mijn dijspieren. Maar ik heb nooit gedacht aan opgeven, dat zit niet in mijn aard. Ik heb me vooral gefocust op de tussenstops. Mijn vrouw Evelien en twee goede vrienden mochten mij op sommige stopplaatsen bevoorraden en aanmoedigen en dat heeft mij erdoor geholpen. Ook al zie je af, als je weet dat je binnen vijftien kilometer je team even kan zien, dan kan je blijven gaan. Ik ben blij dat ik de Spartathlon gelopen heb, maar ik zou het niet opnieuw doen. Het parcours viel wat tegen, vond ik. Je loopt eerst lange tijd door een industriezone en je passeert vaak langs een autostrade, waar de auto’s gewoon voorbij scheuren. Er bestaan veel mooiere loopwedstrijden, maar die hebben natuurlijk niet zo’n mythische status.”

Joris heeft deze wedstrijd niet enkel voor zichzelf gelopen. Hij liet zich sponsoren en het grootste deel van de opbrengst gaat naar het Back On Track-fonds van tienkamper Thomas Van der Plaetsen. “Ik heb zo’n 1.500 euro kunnen verzamelen en dit zal ik zo snel mogelijk schenken aan Thomas. Dinsdag kom ik terug naar huis, maar eerst ga ik hier nog wat genieten aan het strand en daarna eens lekker gaan eten.

Ook aan het thuisfront werd het avontuur van Joris op de voet gevolgd. Het Comité Lucien Buysse uit Wontergem heeft alvast iets in petto voor de nieuwe sportheld. “Het ganse dorp is enorm trots op Joris”, zegt Lieven Tack. “Wanneer hij dinsdag thuiskomt zullen we hem dan ook een warm welkomstfeestje geven.”