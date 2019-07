Joris (44) loopt mythische Spartathlon van 246 kilometer: “Spartaans leven? Een frietje steken mag nog wel” Anthony Statius

15 juli 2019

17u01 0 Deinze Joris Beaumon (44) uit de Dentergemstraat in Wontergem neemt eind september deel aan de Spartathlon in Griekenland. Met zijn 246 kilometer is dit de bekendste en hardste ultraloop ter wereld. “Ik train zes dagen op zeven, maar ik leid geen Spartaans leven”, zegt Joris, die zich wil laten sponsoren voor het Back On Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen.

Heeft Wontergem binnenkort een nieuwe sportheld? Met zijn overwinning in de Tour de France in 1926 blijft wielrenner Lucien Buysse de bekendste sportman van het dorp, maar ook Joris Beaumon zal op 27 en 28 september een beetje Deinse sportgeschiedenis schrijven. De 44-jarige marathonloper is de eerste Deinzenaar die deelneemt aan de Spartathlon, de meest prestigieuze ultraloop ter wereld.

Joris Beaumon is lid van Atletiekclub Deinze en hij is ondertussen al een kwarteeuw aan het lopen. De laatste tien jaar neemt hij regelmatig deel aan marathons en zo behaalde hij in 2018 de tweede plaats in Gent (2.37 uur) en in het voorjaar behaalde hij de vierde plaats in Antwerpen (2.35 uur). Joris was vorig jaar ook de winnaar van de eerste Versele Laga Run in Deinze. Maar de 11 kilometer van de Versele Laga Run is peanuts in vergelijking met de afstanden die Joris doorgaans aflegt. “Vorig jaar heb ik De Run in Winschoten, de oudste ultraloop van Nederland, gewonnen en zo kon ik mij kwalificeren voor de Spartathlon. De Run in Winschoten is 100 kilometer lang en daar heb ik 7 uur en 18 minuten over gedaan. Zo’n ultraloop ligt me wel, maar de Spartathlon, dat is toch nog iets anders.”

De Spartathlon geniet een mythische status onder de ultralopers. De deelnemers moeten binnen de 36 uur van Athene naar Sparta lopen, goed voor een afstand van 246 kilometer. Deze afstand zou de Griekse boodschapper Phidippides in het jaar 490 voor Christus tijdens de eerste Perzische Oorlog afgelegd hebben. Begin jaren 80 werd zijn route door Engelse atleten gereconstrueerd en dat was het begin van de Spartathlon. “De deelnemers vertrekken om 7 uur ‘s morgens en de bedoeling is dat we om 19 uur ‘s anderendaags toekomen in Sparta”, zegt Joris. “Er kunnen slechts 390 lopers deelnemen en hiervan haalt gemiddeld een derde de finish. De weersomstandigheden zijn hard. Zo kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden Celsius, maar op de Sangaspas, een bergpas van meer dan 1.000 kilometer hoogte, kan het ferm koud zijn. Muziek beluisteren is verboden en van de 75 controleposten zijn er slechts een paar waar hulp toegelaten is.”

Hoe bereidt een mens zich nu voor op zo’n ultraloop? “Ik train zes dagen op zeven, maar zonder dat het fanatiek wordt en zonder dat mijn gezin eronder lijdt”, zegt Joris. “Zo vertrek ik vaak om 5 uur ‘s morgens zodat ik op tijd terug thuis ben om samen met mijn vrouw Evelien en mijn zonen Wout, Jarno en Luka te ontbijten. Mijn twee oudste zonen lopen af en toe een stukje mee. Momenteel probeer ik zo’n 135 kilometer per week te lopen en dit zal de komende weken nog evolueren. Ik werk als bediende in het OCMW van Gent en die afstand van zo’n 27 kilometer leg ik ook vaak al lopend af. Wontergem is de ideale woonplaats voor een ultraloper, je komt buiten en je bent onmiddellijk vertrokken. Ik leg mezelf geen streng dieet op. We eten sowieso gezond en alcohol drink ik nooit, maar af en toe een frietje steken mag wel, zolang het met mate is.”

Joris wil zijn uitdaging koppelen aan een goed doel en ook het Comité Lucien Buysse springt op de kar. “Ik wil nog enkele acties op poten zetten om mij te laten sponsoren”, zegt Joris. “Het grootste deel hiervan wil ik schenken aan het Back On Track-fonds van Deinzenaar Thomas Van der Plaetsen, die ook lid is van AC Deinze. Zo ga ik op zaterdag 17 augustus samen met het Comité Lucien Buysse een loopevenement organiseren in Wontergem. Er zal een supportersdorp staan en ik zal de ganse avond en nacht rondjes lopen. Meer info volgt later.”