Jongeren proeven van toneeltechnieken in Leietheater Anthony Statius

30 oktober 2019

16u54 0 Deinze Een vijftiental jongeren uit Deinze en omstreken heeft de voorbije drie dagen mogen proeven van de theaterwereld. Samen met het Gentse t heateratelier Larf! werkten ze in Leietheater aan een eigen voorstelling en sommige deelnemers maken kans om volgend seizoen op de planken van grote podia te staan.

Verveling tijdens de herfstvakantie? Niet voor de jonge Deinzenaren die deelnamen aan het theateratelier van Larf! in Leietheater. De voorbije drie dagen leerden vijftien jongens en meisjes tussen 12 en 14 jaar oud de kneepjes van het theatervak. Voor sommigen een nieuwe wereld die voor hen open ging.

“Ik heb nog nooit op een podium gestaan”, zegt de veertienjarige Petegemnaar Jakob Van Laere, “maar het spreekt me wel aan. Ik heb op drie dagen tijd enorm veel bijgeleerd over acteren, maar ook over het maken van een toneelstuk. We hebben samen met Debbie Crommelinck van Larf! een voorstelling ineen gestoken en die mogen we opvoeren voor onze ouders. Ik ben het nog niet zeker, maar misschien schrijf ik me wel in bij een toneelgezelschap.”

Achter het initiatief schuilt een ambitie tot een regionaal samenwerkingsverband. “Culturele centra programmeren weinig voorstellingen met jongeren op de planken”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Samen met Larf! en de gemeenten Merelbeke, Oosterzele en Wetteren willen we daar verandering in brengen. Uit iedere groep jongeren worden de meest gemotiveerde spelers geselecteerd en zij krijgen de kans om met een eigen productie op de planken te staan. Deze zal onder andere in Leietheater worden voorgesteld tijdens het seizoen 2021-2022.”