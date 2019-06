Jongeren geven JH Brieljant opfrisbeurt en nieuw logo Anthony Statius

18 juni 2019

16u55 0 Deinze JH Brieljant ruikt naar nieuwe verf. De leerlingen van G.O.! Erasmusatheneum staken de instuifruimte in een nieuw kleurtje en binnenkort wordt ook het interieur vervangen. Vrijwilligers Ruben Galle en Lucas Van Hoorebeke gaven het jeugdhuis van Deinze een modern, nieuw logo.

Na twee decennia jeugdhuiswerking steekt JH Brieljant in een nieuw jasje. De voorbije weken gingen de leerlingen van het Erasmusatheneum van Deinze aan de slag en de schilderwerken worden momenteel afgerond.

“De vraag om het interieur van de instuifruimte van het jeugdhuis te vernieuwen kwam van de vrijwilligers en de jongeren”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Omdat we het als jeugdhuis belangrijk dat de instuifruimte voor en door jongeren wordt vormgegeven, hebben we contact opgenomen met het G.O.! Erasmusatheneum in Deinze en zij zagen deze samenwerking onmiddellijk zitten. Voor het bepalen van de kleuren waarin de muren van het jeugdhuis geschilderd zouden worden, werd een participatieproces opgezet waarbij de jongeren de kleuren zelf konden kiezen. Er werd gekozen voor warm grijze en rode tinten. Er werd ook rekening gehouden met de vraag van veel jeugdverenigingen om een muur in magneetverf te krijgen zodat er in het jeugdhuis meer ruimte is om affiches op een nette manier op te hangen. De volledige muur in de gang richting de toiletten is nu magnetisch zodat er veel ruimte is voor affiches en zodat jongeren in één oogopslag kunnen zien wat er de komende periode allemaal te beleven valt in Deinze en omgeving. Het schilderen van de muren is een eerste stap in het vormgeven van een nieuw en gezellig interieur. Later worden er nog nieuwe zetels aangekocht.”

Naast een nieuw interieur heeft het jeugdhuis ook een nieuw logo. “Ook hier was het de bedoeling om het logo voor en door jongeren te laten ontwerpen”, zegt Jolien De Wispelaere van de jeugddienst. “We lanceerden een oproep naar jonge grafische ontwerpers en acht kandidaten dienden hun voorstel in. Door middel van een jury, die samengesteld werd uit deskundigen, beroepskrachten en de vrijwilligers van het jeugdhuis, werden er vier finalisten uitgekozen. In de volgende fase konden jongeren stemmen op hun favoriete ontwerp en bij deze stemming werd het ontwerp van Ruben Galle en Lucas Van Hooreweghe als beste logo verkozen. In het logo herkennen we de letter B en J. van Brieljant. De cirkel verwijst naar het samenkomen van jongeren op een gezellige en informele manier. De leerlingen van G.O.! Erasmusatheneum zullen het nieuwe logo in het groot op de muur van de instuifruimte aanbrengen zodat het meteen bij het binnenkomen in het oog springt.”

Meer info via 09/381.86.61 en jeugddienst@deinze.be www.deinze.be/jeugd.