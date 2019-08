Jonge voetballers strijden om vierde Jeugdcup stad Deinze Anthony Statius

12 augustus 2019

13u19 1 Deinze Zes voetbalclubs uit groot-Deinze organiseren o p donderdag 15 augustus de vierde Jeugdcup stad Deinze. Zo’n zevenhonderd jonge voetballers zullen er het beste van zichzelf geven op verschillende terreinen.

De Jeugdcup stad Deinze is een organisatie van KMSK Deinze, Eendracht Vinkt, KFC Sparta Petegem, FC Poesele, SK Ooidonk Leerne, Lando Sport Merendree en Zeveren Sportief in samenwerking met de stedelijke dienst sport en recreatie. Het concept ontstond in 2011 op initiatief van sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze).

De vierde editie vindt plaats op donderdag 15 augustus en de wedstrijden starten rond 9.30 uur. Deze worden gespeeld op de voetbalpleinen van de deelnemende clubs. Zo spelen de U7-U11 op het terrein van FC Poesele, de U15-U17 op de terreinen van KFC Sparta Petegem, de U10-U13 op het terrein van Eendracht Vinkt, de U12 op het terrein SK Ooidonk Leerne en de U8-U9 op de terreinen van Zeveren Sportief. Na de wedstrijd krijgen de jongeren een medaille en wordt de winnaar van iedere categorie bekroond met een beker, geschonken door de stad Deinze.