Jonge techneuten uit Deinze en Nevele krijgen diploma Anthony Statius

03 december 2019

09u04 0 Deinze In Deinze vond dit jaar voor het eerst de Techniekacademie Junior plaats. De jonge techneuten kregen allemaal een diploma.

Tien woensdagnamiddagen werden kinderen uit het derde en vierde leerjaar ondergedompeld in de wereld van techniek en technologie.

“In Deinze loopt al langer een techniekacademie voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar”, zegt onderwijsschepen Trees Van Hove (CD&V). “Ook heel wat jongere kinderen zijn geïnteresseerd om met technologie en techniek aan de slag te gaan. Daarom zijn we op het aanbod van Hogeschool VIVES ingegaan om een Techniekacademie Junior te organiseren. 54 kinderen namen in vier groepen – twee in Deinze en twee in Nevele – deel. Tweewekelijks werkten ze rond een nieuw thema: mechanica, elektriciteit, textiel, hout en informatica. Op het eind van de reeks kreeg elke deelnemer een diploma. De techniekacademie Junior wordt mogelijks in het najaar van 2020 herhaald.”