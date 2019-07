Jonge techneuten gehuldigd als Ambassadeur 2019 voor Wetenschap en Techniek Anthony Statius

04 juli 2019

16u29 0 Deinze Drie afstuderende leerlingen uit Deinze werden op donderdag 4 juli gehuldigd als Ambassadeur 2019 voor Wetenschap en Techniek. Thomas Broucke, Thomas Hellin en Jasper Kerkhove werden uitgenodigd door Rotary Club Deinze in dienstencentrum Leiespiegel.

Ieder jaar worden leerlingen van VTI Deinze en ht Erasmusatheneum door hun leerkrachten en directies voorgedragen aan Rotary Club Deinze voor de titel van Ambassadeur 2019 voor Wetenschap en Techniek. Voor het Erasmusatheneum is dit Thomas Broucke en voor VTI zijn dit Thomas Hellin en Jasper Kerkhove.

“Dit schooljaar werd de award uitzonderlijk toegekend aan twee leerlingen van het VTI”, zegt schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V). “De jury was van oordeel dat de twee resterende kandidaten van het VTI volledig aan elkaar gewaagd waren, waarop Rotary Deinze beslist heeft om dit jaar uitzonderlijk twee awards toe te wijzen aan het VTI. De leerlingen krijgen een oorkonde als aandenken. Daarnaast zal Rotary Club Deinze het inschrijvingsgeld sponsoren voor hun eerste jaar aan de hogeschool of universiteit. Met de sponsoring van het inschrijvingsgeld wilt Rotary Club Deinze nogmaals benadrukken dat technisch onderwijs een volwaardige vooropleiding is voor verdergezet onderwijs op universitair niveau.”