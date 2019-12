Jonge kleermakers, ze bestaan nog... 25-jarige Silke opent atelier: “Duurzame kledij op ambachtelijke wijze” Anthony Statius

09 december 2019

18u41 1 Deinze Jonge kleermakers zijn tegenwoordig dun bezaaid, maar Silke Coene (25) uit Deinze heeft zich het eeuwenoude ambacht meester gemaakt. In het voormalige pand van Hautekeete Fashion op de Markt opent de jonge ontwerpster het atelier 100% Silke, waar ze met zoveel mogelijk Belgische en duurzame producten kledingstukken op maat maakt.

Een grote houten werktafel bezaaid met naalden, lappen stof en blaadjes papier met daarop handgetekende kledij-ontwerpen; het is een vertrouwd beeld en toch zie je het amper nog. In atelier 100% Silke in Markt 85 in Deinze wordt kledij nog van naald tot draad met de hand gemaakt. Aan de naaimachine vinden we Silke Coene naarstig aan het werk, die met veel vuur over haar passie vertelt.

“Ik wist al van kindsbeen af dat mode mijn ding was”, zegt Silke. “Na mijn modestudies aan het Sint-Lucas in Gent heb ik twee jaar lingerieontwerp gevolgd in avondschool, een cursus retouches en nog een voltijdse opleiding modeontwerp bij Syntra. Ik ben al een tijdje bezig met het ontwerpen van eigen kledij en nu wil ik graag met mijn creaties naar buiten komen en in het voormalige winkelpand van Hautekeete Fashion heb ik de ideale locatie gevonden voor mijn eigen atelier.”

Duurzame stoffen

“De naam 100% Silke verwijst niet alleen naar mijn voornaam, maar ook naar de stof ‘silk’ (Engels voor zijde) die ik vaak gebruik”, vervolgt Silke. “Ik werk zoveel mogelijk met natuurlijke en duurzame stoffen zoals zijde en linnen en ik probeer ook altijd te kiezen voor producten van Belgische makelij. Ik ben tegen de wegwerpcultuur en ik hecht veel belang aan kwaliteit en een ecologisch productieproces. Daarom maak ik alles van naald tot draad zelf. Zo ga ik de klant eerst gaan opmeten, vervolgens teken ik het patroon uit op papier en daarna ga ik op zoek naar de juiste stoffen, vaak in samenspraak met de klant. Ik streef bij iedere persoon naar de juiste pasvorm, zodat een kledingstuk van de eerste keer goed zit. Dat is de grote meerwaarde ten opzichte van winkelketens, waarbij er vaste maten zijn, die vaak niet helemaal goed zitten. Kledij maken is een tijdsintensief werk, maar het is een ambacht die niet verloren mag gaan.”

Dameskledij

“Ik ontwerp uitsluitend dameskledij, gaande van broeken, kleedjes, blazers tot rokken en daarnaast doe ik ook herstellingen en aanpassingen. In mijn atelier vind je enkele voorbeelden en je kan er ook glasjuwelen van Kathleen Everaert uit Zulte en mutsen en sjaals van Ria Dewilde uit Gent vinden. Volgend jaar komt ik ook met een eigen collectie in linnen naar buiten.”

100% Silke is open op donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Meer info via silke.coene@gmail.com.