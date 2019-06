Jonge etalagisten versieren Letters & Co Anthony Statius

14 juni 2019

11u11 0 Deinze De leerlingen van basisschool Sint-Hendrik Petegem en Viblo Leieland hebben samen de etalage van boekhandel Letters & Co versierd. “Een unieke samenwerking tussen kindjes van het buitengewoon en gewoon onderwijs", klinkt het.

Lies Scheerlinck van Letters & Co kreeg hulp bij het inrichten van haar etalage. De collectie nieuwe boeken wordt opgefleurd door grote papieren bloemen en deze zijn allemaal van de hand van enkele creatieve leerlingen van twee scholen uit Deinze, namelijk basisschool Sint-Hendrik Petegem en Viblo Leieland, een school voor buitengewoon onderwijs.

“Juf Sofie van Sint-Hendrik, juf Nele van Viblo Leieland en ik komen regelmatig samen met de kindjes om te knutselen, te ontbijten of verhalen te vertellen”, zegt Lies. “Het leek ons een goed idee om de leerlingen van het beide scholen samen te laten knutselen. Mijn etalage is een mooi bewijs van het feit dat er geen onderscheid is tussen kindjes van het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De bloemen blijven de ganse zomer staan.”