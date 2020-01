Jonge drie koningen zingen 906 euro bij elkaar Anthony Statius

04 januari 2020

18u36 0 Deinze De jeugd van Sint-Martens-Leerne heeft zaterdag 906,74 euro verzameld voor de Cliniclowns. Dit deden ze door verkleed driekoningenliedjes te zingen en snoep te verkopen in het dorp.

De traditie van het driekoningenzingen wordt dankzij de Gezinsbond Sint-Martens-Leerne nieuw leven ingeblazen. Voor de tweede keer organiseerde men een evenement waarbij kinderen tussen 7 en 13 jaar op uitgenodigd werden.

In totaal kwamen 17 jonge koningen en koninginnen naar zaal De Engel, waar ze hun mantel, kroon en draaiende ster in elkaar knutselden. Daarna trok het kleurrijke gezelschap in groepjes van deur tot deur om driekoningenliedjes te zingen. Daarnaast verkochten ze snoep voor het goede doel en dit bracht 906,74 euro in het laatje voor de Cliniclowns.