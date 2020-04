Jonge Deinzenaar genomineerd voor Student-Ondernemer van het jaar Anthony Statius

23 april 2020

12u39 9 Deinze Jente Vanhaesebroeck (21) uit Deinze is met zijn bedrijf Phelix Branding genomineerd als Student-Ondernemer 2020 op de jaarlijkse Gentrepreneur awards. Stemmen kan nog tot 3 mei.

Voor de tiende editie van de Gentrepeneur Awards voor ondernemende jongeren dingen nog vijf laureaten mee naar de hoofdprijs van 1.000 euro. Een van hen is Jente Vanhaesebroeck uit Deinze, een jonge ondernemer die ondertussen ook lid is van het Economische Forum in Deinze.

Jente Vanhaesebroeck studeerde Event & Project Management aan de Arteveldehogeschool in Gent, maar vond echt zijn ding in marketing. De jongeman droomde al van jongs af van een leven als ondernemer. Na een studentenjob bij Pepperminds Gent en veel zelfstudie in marketing en ondernemen startte hij twee jaar geleden het marketingbureau Phelix Branding op. “We verbeteren content, design en web development om de klant te doen groeien”, zegt Jente. “Studeren en ondernemen is altijd een uitdaging geweest, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Na dit academiejaar volgt de echte stap, als zelfstandig ondernemer. Phelix Branding is mijn creatie, ik heb er al veel voor gewerkt en daar ga ik mee door.”

Wie deze jonge Deinzenaar een steuntje in de rug wil geven, kan nog tot 3 mei stemmen in de categorie student-ondernemer via deze link.