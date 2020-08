Jonge chef (22) opent pop-upeetcafé Koer Anthony Statius

28 augustus 2020

17u08 0 Deinze De Deinse chef Piet Vande Casteele (22) opent volgende week het pop-upeetcafé Koer in Grammene (Deinze). Gedurende vier weekends kan je er dineren in een grote luxetent langs de Oude Heirbaan 28.

Ook voor jong culinair talent als Piet Vande Casteele, die begin vorig jaar tot in de finale van de Bocuse d'O - het wereldkampioenschap koken - geraakte, zijn het al moeilijke maanden geweest. De man achter het cateringbedrijf Duchateau en de foodtruck Cecile had nog maar pas een pop-uprestaurant geopend in Gavere, toen het coronavirus toesloeg. Ook alle geplande feesten en evenementen werden geschrapt. Maar bij de pakken blijven zitten staat niet op de menukaart van Piet en dus lanceert hij vanaf volgende week een nieuw initiatief.

"Een pop-upzaak mag tot 200 mensen buiten ontvangen, maar catering mag maar voor 10 personen", zegt Piet. "Daarom organiseer ik maar zelf een pop-up in mijn thuisdorp Grammene. 'Koer' wordt een eetcafé in een verwarmde luxetent, waar ik tot 50 gasten kan ontvangen. Er staan een achttal hapjes op de kaart en daarnaast is er keuze uit verschillende gerechten en bijgerechten. Iedere week staan er ook andere suggesties op de kaart. Je kan dus uitgebreid komen dineren, maar wie enkel drankjes en aperitiefhapjes wil bestellen, is ook welkom. Koer opent op vrijdag 4 september en daarna is het vier weekends open van donderdagmiddag tot en met maandagavond, telkens van 11 tot 1 uur. Reserveren moet niet, maar het wordt wel aangeraden." (ASD)

Vanaf vandaag (vrijdag) kan je reserveren via www.eetcafe-koer.be.