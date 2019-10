Jong sportkoppel opent paramedische praktijk in Nieuwgoedlaan Anthony Statius

02 oktober 2019

14u14 0 Deinze Trampolineatlete Justine Brodelet en haar vriend Maxime Delbaere (allebei 28) hebben de paramedische praktijk Kinovi geopend in Deinze. Justine werd in 2010 nog verkozen tot Deinse sportvrouw van het jaar en ze is ondertussen al enkele jaren aan de slag als kinesitherapeut. Met Kinovi Deinze stampt ze haar eigen praktijk uit de grond waar ondertussen ook al een sportverzorgster en een diëtist aan de slag zijn.

Vorig weekend openden Justine Brodelet en Maxime Delbaere de paramedische praktijk Kinovi Deinze in de Nieuwgoedlaan in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Justine en Maxime zijn geen onbekenden in de lokale sportwereld.

Justine behaalde in 2014 haar masterdiploma in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie aan de UGent en tijdens haar studentenperiode combineerde Justine het studeren met intensief sporten. Als trampolineatlete trainde ze bij Sportac’86 Deinze en Sterk en Lenig Drongen en haar prestaties leverden haar in 2010 de titel ‘sportvrouw van het jaar’ op. Ondertussen werkt Justine al meer dan vijf jaar als kinesitherapeut in groepspraktijk Osteokine in Wingene en nu waagt ze de stap om haar eigen praktijk op te richten. Samen met haar vriend Maxime, die vroeger voetbalde bij onder andere de jeugd van SK Deinze, Moeskroen en Anderlecht en de A-ploeg van Zulte-Waregem, bouwde ze een voormalige loods van Torck Decor om tot Kinovi Deinze.

“De naam ‘Kinovi’ bestaat uit een samensmelting van kinesitherapie en de Latijnse woorden ‘nova’ en ‘vita’, wat nieuw leven betekent”, legt Justine uit. “In onze praktijk combineren we kinesitherapie met andere paramedische activiteiten met als doel lichaam én geest van de patiënten te optimaliseren. Met deze holistische benadering zullen we dus het volledige individu onderzoeken. Kinesitherapie, osteopathie, voedingsadvies, psychotherapie en bewegingsles hebben allemaal één ding gemeen: het versterken van het lichaam om een vitaal en energiek leven te leiden. Het ontwikkelen van een betere gezondheid, zowel fysiek als mentaal, geeft de patiënt toegang tot een nieuw leven waarin hij of zij als mens beter functioneert en een evenwichtige balans behoudt.”

“In Kinovi zijn er drie behandelruimtes, een afzonderlijke kleedkamer met douche alsook een volledig uitgeruste oefenruimte”, vervolgt Justine. “Naast kinesitherapie kunnen mensen ook bij sportverzorgster Wendy Verkimpe terecht, die sportmassages en taping doet. De derde specialist in Kinovi is diëtist Berre Stock. We zijn nog op zoek naar een psycholoog om ons team te versterken. Het voordeel van deze samenwerking is dat we onze patiënten gemakkelijk kunnen doorverwijzen indien dat nodig is. Tenslotte is er op de bovenverdieping een grote ruimte beschikbaar voor groepslessen, lezingen en workshops. De eerste workshop is ‘femfit’, waarbij ik op maandagavond bewegingstraining geef aan vrouwen.”

Meer info via www.kinovi.be.