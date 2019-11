Jong N-VA Deinze-Nevele kiest nieuw bestuur, Aelön Messiaen opnieuw voorzitter Anthony Statius

10 november 2019

11u39 0 Deinze De N-VA jongeren van Deinze en Nevele hebben een nieuw bestuur gekozen. Petegemnaar Aelön Messiaen zal ook de komende twee jaar de afdeling leiden als voorzitter.

Verder bestaat het bestuur uit ondervoorzitter Gauthier Moreels, secretaris Ruben Van Gilsen en Maxime Campe, Ybe Leyman, Yaron Messiaen, Andreas Schollier en Guillaume Vienne. Matthias Neirynck, die zich jarenlang inzette voor Jong N-VA Deinze, wordt erevoorzitter.

“Nog geen twee jaar geleden zijn we met enkele enthousiastelingen dit project gestart”, zegt Aelön. “We hadden het gevoel dat de drempel tussen jongeren en politici te groot was waardoor enkele goede ideeën en bekommernissen van de jeugd niet tot bij de juiste personen terechtkwamen. Als jongerenpartij willen we deze drempel overbruggen en fungeren als aanspreekpunt voor alle jongeren in onze stad.”