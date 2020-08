Jong koppel opent traiteurwinkel in Wontergem Anthony Statius

20 augustus 2020

16u10 8 Deinze Voor verse dagschotels, tapas, ribbetjes en andere lekkernijen kan je vanaf nu in het dorpje Wontergem bij Deinze terecht. Pascal Kreies (33) en Kimberly van Cauwenberghe (30) openden donderdagochtend de deuren van de traiteurzaak Scallie’s Kitchen.

Pascal ‘Scallie’ Kreies en zijn vriendin Kimberly hebben allebei een passie voor koken. Het duo werkt al jaren in restaurants en met Scallie’s Kitchen openen ze hun eerste eigen zaak. Deze is gelegen in de Dentergemstraat 7 in Wontergem, in het vroegere pand van vishandel Dedeystere.

“Tijdens de lockdown zijn we gestart met Scallie’s Ribs, waarbij we ribbetjes en andere restaurantwaardige maaltijden aan huis leveren”, zegt Pascal. “Normaal gezien verzorgen wij de catering op grote en kleine evenementen, zoals trouwfeesten en communiefeesten, maar dat ligt even stil. Om ervoor te zorgen dat we nog meer mensen kunnen bereiken, hebben we nu een winkel geopend. In Scallie’s Kitchen kan je terecht voor dagschotels, bereide gerechten, charcuterie, tapas, koude en warme buffetten, groenten en fruit, brood en verse koffiekoeken in het weekend. Alles wordt vers bereid en onze grootste troef is dat we op donderdag, vrijdag en zaterdag doorlopend open zijn van 8 tot 20.30 uur. Op woensdag en zondag zijn we open van 8 tot 13 uur en op maandag en dinsdag zijn we gesloten. Binnenkort kan je ook online bestellen via www.scallieskitchen.be.”

Meer info via www.scalliesribs.be.