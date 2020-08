Jonas (27) blaast nieuw leven in bekende Nevelse frituur Anthony Statius

28 augustus 2020

13u13 29 Deinze Jonas Verplaetse uit Machelen (Zulte) bakt sinds woensdag frietjes op een bekende locatie in Nevele. De 27-jarige ondernemer nam het bekende frietkraam aan de brandweerkazerne over en herdoopte de zaak tot De Frietkazerne.

De geschiedenis van de frituur aan de brandweerkazerne in de Brandweerstraat (de voormalige Brugstraat) brengt ons terug naar oprichter André Molin, die ooit begonnen is op de Markt van Nevele. Later verhuisde het frietkot naar de huidige locatie, waar het tot vorige week werd uitgebaat onder de naam ‘t Frituurke. Sinds deze week prijkt echter een nieuwe naam op de zaak, namelijk De Frietkazerne. Aan de frietketels staat sinds woensdag Jonas Verplaetse, een jonge slager uit Machelen.

Stoofvlees

“Ik heb na mijn opleiding tot slager meer dan acht jaar bij verschillende Buurtslagers gewerkt", vertelt Jonas. “Ik speelde wel al lang met het idee om zelf een frituur te beginnen. Toen ik zag dat ‘t Frituurke stond over te nemen, heb ik niet getwijfeld. Ik heb de zaak een beetje opgefrist en ik heb een nieuwe naam bedacht. Voor de rest verandert er niet veel. Het recept voor het vers gemaakte stoofvlees blijft behouden en alle gerechten zoals de gehaktballetjes en de vol-au-vent maak ik zelf. Verder breid ik het assortiment uit met salades en zelfgemaakte brochettes. Hiervoor werk ik samen met Slagerij Mortier uit Nevele.”

De Frietkazerne is iedere dag open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Op vrijdag is de zaak open tot 23 uur en de dinsdag is het gesloten.